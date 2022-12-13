В Киеве назвали цены на новогодние елки: где их можно будет купить

Сколько будут стоить елки в этом году на ярмарках (facebook.com/kyivbusinesscapital)

В Киеве с 15 декабря начнут работать сезонные ярмарки, на которых можно будет купить хвойные деревья к праздникам. Деревья в этом году привезут из лесных хозяйств Волынской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Сколько будут стоить елки и где их можно будет купить, рассказали в КГГА на Facebook.