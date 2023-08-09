У Києві назвали провулок на честь Іллі Рєпіна. А він точно не російський художник?

У Києві триває процес декомунізації та дерусифікації, і багато відомих локацій отримують нові назви. Так сталося із провулком на Татарці в Шевченківському районі столиці. Раніше він називався на честь російського художника Шишкіна, а зараз на честь Іллі Рєпіна. Однак кияни цікавляться, чи це раптом не "кіт у мішку" і перейменування все одно має російське коріння?

Styler розібрався з цим питанням і спростовує відомий міф про митця.

Що відомо про перейменування

Татарський провулок - це провулок в Шевченківському районі міста Києва. Він пролягає від Половецької вулиці до Печенізької вулиці.

Провулок виник на межі XIX-XX століття. Спершу мав назву Святославський провулок, або вулиця Святослава на честь київського князя Святослава Ігоровича. У 1939 році провулок отримав назву на честь Шишкіна.

Проте Київська міська рада перейменувала провулок Шишкінський на честь художника Іллі Рєпіна.

Киян здивувала така зміна, тому що заведено вважати, що Рєпін - це також російський художник.

"Несподівано для мене з'явилися провулки Станіслава Лема й Іллі Рєпіна", - написав мешканець Києва Вячеслав Садовничий на своїй сторінці у Facebook.

Скриншот: facebook.com/sadovnychyi

Чи логічне таке перейменування

У Протоколі з формування переліку об'єктів міського підпорядкування, назви яких було змінено, йдеться про те, що було два варіанти на перейменування Шишкінського провулку: на честь Всеволода Ярославича та Іллі Рєпіна.

Перший варіант отримав 4 727 голосів, а другий - 4 274. Проте ім'ям Всеволода Ярославича вже перейменували колишню вулицю Генерала Пухова. Тому провулок Шишкіна став провулком Рєпіна.

Уривок із рішення КМР про перейменування вулиць (скриншот: Styler)

Стосовно Рєпіна останнього до Росії, то вона міфічна.

Ілля Рєпін народився в Харківській губернії у Чугуєві, яка в ті часи була під контролем Російської імперії, тому його й вважають росіянином. Проте Рєпін походить із козацького роду на прізвисько Ріпа.

Можна припустити, що його справжнє прізвище - Ріпа - змінили на російський манір Рєпін. Така тенденція мала місце на території України ще певний час.

У творчості та зв'язках Рєпіна Україна посідала далеко не останнє місце. Близьким другом художника був український історик Дмитро Яворницький.

А в картинах митця неодноразово з’являлися українські мотиви. Найвідомішою його роботою є картина, де запорожці пишуть листа турецькому султану.

Картина Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султану" (фото: localhistory.org.ua)

У 1863 році Ілля Рєпін поїхав до Санкт-Петербурга, щоб розпочати навчання в Академії мистецтв, але з першої спроби це не вдалося.

Згодом він зміг це зробити та навіть стати найкращим учнем школи. Після завершення навчання Рєпін поїхав на стажування в Париж, де провів шість років. Але навіть після такого успіху митець повернувся в рідний Чугуїв.

Перед смертю він побажав, щоб його поховали саме в Чугуєві. Більшовицька влада поховала Іллю Рєпіна в парку поблизу його будинку і пагорба, який він називав Чугуєвою гіркою.