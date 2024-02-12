У Києві найближчим часом може з'явитися 50 нових ТРЦ: що відомо

У найближчі роки у Києві може з'явитися 50 нових торгово-розважальних центрів. Поява низки нових об'єктів, площа яких перевищує 250 тисяч кв. м загострить конкуренцію між ТРЦ.

Що відомо про нові ТРЦ в столиці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Delo.

Коли відкриють нові ТРЦ в Києві

Торгово-розважальних центрів в Києві стане значно більше. До діючих ТРЦ, площею 2,5 млн кв. м, у 2024-2025 роках планують ввести в експлуатацію низки об'єктів із сукупною орендованою площею понад 250 000 кв. м.

У списку найкрупніших обєктів об'єктів:

White Lines (28 000 кв. м)

New Ray (34 500 кв. м)

April Mall (36 500 кв. м)

BalticSky (20 000 кв. м)

Ocean Mall (GLA = 110 000 кв.м)

Lukiyanivka (47 052 кв. м) та інші ТРЦ.

Як розповів керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник під час пресконференції на тему "Актуальний стан ринку торгової, офісної та житлової нерухомості України", частина ТРЦ вже готова до експлуатації.

"Лише в Києві - близько 50 анонсованих проєктів, які можуть з'явитися у найближчій перспективі. Багато з них на високій стадії готовності: майже готовий Ocean Mall, ТРЦ Lukiyanivka, "Дитячий світ". Є й проєкти, реалізацію яких призупинено. Крім того, у складі майже кожного житлового комплексу анонсовано доволі великі комерційні приміщення площею 5-15 тис. кв. м", - наголосив він.

Аналітик вважає, що поява нових торгових площ посилить конкуренцію за покупця, особливо за умов зниження відвідуваності ТРЦ. Запуск в експлуатацію задекларованих проєктів наблизить профіцит торгових площ та поступовий перерозподіл споживчих потоків між об'єктами, зростання вакантності та корекцію ставок оренди у бік зниження. За існуючого рівня доходів і витрат населення рівень вакантності може досягнути 17% до кінця 2024 року.

Зважаючи на це, девелопери вже розпочали комплексну модернізацію діючих ТРЦ ("Караван", ЦУМ, "Метроград", "Метрополіс", "Квадрат Лук'янівка", Cosmo Multimall, Gorodok Gallery, "Магеллан", "Глобус", "Мармелад", Dream Town, Silver Breeze, InSilver), а чимало власників запланували масштабні зміни у найближчій перспективі.

Де ще будуть відкривати нові ТРЦ

Девелоперська активність поступово зміщується на "тихий" захід України. Однак у великих містах центральних, східних та південних областей також анонсують великі проєкти.

В Одесі очікується 20% нових торгівельних площ. У Дніпрі будується кілька великих проєктів і 10 невеликих ТРЦ з площею до 4 тис. кв. м.

У Хмельницькому на 2024 рік заявлено відкриття ТРЦ "ТЕМП" (14,6 тис. кв. м), БФК Sport City (50 тис. кв. м), 2-3 черги ТРЦ Urban Street (18 тис. кв. м).

В Ужгороді планують відкрити три нових ТРЦ: "Україна" (11,7 тис. кв. м), Korona (7,8 тис. кв. м), а також торговельний центр на вул. Гагаріна (2 тис. кв. м).