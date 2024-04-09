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У Києві напали на пару на грунті гомофобії: деталі скандалу

В Києві напали на пару ульраправі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Києві 7 квітня було скоєно напад на трансгендерну пару на грунті гомофобії.

Про цей випадок розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram одного з жертв нападу.

Деталі нападу у Києві

Це сталося 7 квітня на Андріївському узвозі.

"Ми йшли під ручку з Андрієвського узвозу в напрямку Контрактової площі, сутио добре проводили час. Раптом до нас підійшло 4 молодиків в мілітарному одязі з криком: "А можно с вамі пагаваріть?" - розказав Олекса.

Потім молодики стали допитуватися за значки з ЛГБТ-символікою на рюкзаку Олекси. Також вони вимагали зняти значки та були дуже агресивні, погрожували, казали, що деякі з них військові.

Потім сталася суперечка, ультраправі молодики не вгамовувалися та стали переслідувати пару з газовим балончиком, який потім застосували. Згодом приїхала поліція, агресивним молодикам інкримінують тільки хуліганство.

"Вони стверджують, що балону не було, і я попали під вітер.Це брехня, сподіваюсь, камери це покажуть. Я хочу жити вільно в вільній Україні, де я можу бути собою", - написав Олекса.

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КиївНапад на українців