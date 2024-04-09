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В Киеве напали на пару на почве гомофобии: детали скандала

В Киеве напали на пару ультраправых (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 7 апреля было совершено нападение на трансгендерную пару на почве гомофобии.

Об этом случае рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram одного из жертв нападения.

Детали нападения в Киеве

Это произошло 7 апреля на Андреевском спуске.

"Мы шли под ручку с Андриевского спуска в направлении Контрактовой площади, очень хорошо проводили время. Вдруг к нам подошли 4 молодых человека в милитарной одежде с криком: "А можно с вами поговорить?" - рассказал Олекса.

Затем молодые люди стали допрашиваться за значки с ЛГБТ-символикой на рюкзаке Олексы. Также они требовали снять значки и были очень агрессивны, угрожали, говорили, что некоторые военные.

Потом последовал спор, ультраправые молодые люди не унимались и стали преследовать пару с газовым баллончиком, который потом применили. Впоследствии приехала полиция, агрессивным молодым людям инкриминируют только хулиганство.

"Они утверждают, что баллона не было, и я попали под ветер. Это ложь, надеюсь, камеры это покажут. Я хочу жить свободно в свободной Украине, где я могу быть собой", - написал Олекса.

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КиевНападение на украинцев