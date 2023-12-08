У Києві метро вже закрили: на Либідській - транспортний колапс (фото)

Чому так різко закрили шість станцій метро

Зазначається, що у другій половині дня 8 грудня між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" відбулася розгерметизація тунелю та вода пішла на рейки.

Це ви можете побачити на відео. Було ухвалено рішення терміново закрити "проблемні" станції підземки.

Колапс на Либідській

На момент 14.00 люди на Либідській не змогли скористатися громадським транспортом у бік метро "Теремків", бо його просто не вистачало на всіх.

"Метро вже їде з центру лише до Либідської", - написали у місцевій групі району на Facebook.

На метро Либідська – транспортний колапс (фото:Сусіди Голосіїв/Facebook)

У КМДА підтвердили інформацію про закриття станцій

Рух поїздів метро на ділянці між станціями "Теремки" - "Деміївська" вже зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів.

Потяги курсують між станціями "Героїв Дніпра" – "Либідська". Дублюючі маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

У коментарях до посади КМДА про закриття станцій на півроку люди обурені тим, що їх заздалегідь не попередили.