У Києві марштрутчик взяв у "заручники" пасажирів і влаштував істерику: відео неадекватного вчинку
У Києві, на Оболоні, водій маршруту №180 по-своєму нарахував кількість пасажирів в автобусі та кричав, що не всі заплатили за проїзд і нікого не випускав з транспорту.
Про цей курйоз пише Telegram-канал "Київ INFO".
Деталі інциденту з маршрутчиком на Оболоні
"Водій 180 маршрутки на метро Оболонь узагалі обнаглів, зайшли люди, заплатили всі, але водій по-своєму нарахував більше людей і кричав, що не всі заплатили. Сказав, що не зрушить з місця, поки "уявні люди" не заплатять", - йдеться в повідомленні.
Також зазначають, що маршрутчик 10 хвилин стояв на місці, не відчиняв двері, незважаючи на те, що в транспорті було спекотно та душно.
На прохання людей повернути гроші тим, хто заплатив, або ж їхати чи відкрити двері - водій не реагував.
"Проводив виховні роботи, поки дорослі та діти благали відчинити двері, щоб вдихнути ковток свіжого повітря", - пишуть очевидці.
"Все зрозуміло, така робота, проконтролювати всіх важко. Але зводити так людей у шалену спеку, теж не нормально", - додали в повідомленні.
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