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В Киеве марштрутчик взял в "заложники" пассажиров и устроил истерику: видео неадекватного поступка

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Понедельник 22 мая 2023 17:00
В Киеве марштрутчик взял в "заложники" пассажиров и устроил истерику: видео неадекватного поступка В Киеве марштрутчик взял в "заложники" пассажиров и устроил истерику (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Коваль

В Киеве, на Оболоне, водитель маршрута №180 по-своему насчитал количество пассажиров в автобусе и кричал, что не все заплатили за проезд и никого не выпускал из транспорта.

Об этом курьезе пишет Telegram-канал "Киев INFO".

Детали инцидента с маршрутчиком на Оболони

"Водитель 180 маршрутки на метро Оболонь вообще обнаглел, зашли люди, заплатили все, но водитель по-своему насчитал больше людей и кричал, что не все заплатили. Сказал, что не сдвинется с места, пока "мнимые люди" не заплатят", - говорится в сообщении.

Также отмечают, что маршрутчик 10 минут стоял на месте, не открывал дверь, несмотря на то, что в транспорте было жарко и душно.

На просьбу людей вернуть деньги тем, кто заплатил, ехать или открыть дверь - водитель не реагировал.

"Проводил воспитательные работы, пока взрослые и дети умоляли открыть дверь, чтобы вдохнуть глоток свежего воздуха", - говорится в публикации.

"Все понятно, такая работа, проконтролировать всех трудно. Но сводить так людей в жару, тоже не нормально", - добавили в сообщении.

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