В Киеве мясом с иглами травят домашних и уличных собак: как уберечь питомца (фото)
В одном из районов Киева местные жители обнаружили куски мяса с иглами, предназначенное для уличных собак.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Facebook киевлянина и блогера Алексея Мочанова.
"Внимание! В Соломенском парке неизвестные чудовища разбрасывают мясо с иглами (шпильками). Берегите своих питомцев. Если увидите такое мясо - выбрасывайте его на мусорку! Мясо на фото выбросили", - написал Алексей.
Он также добавил фотографии неприятной находки.
Отравленное мясо в парке Киева (фото: facebook.com/alex.mochanov)
Как отучить собаку есть на улицу
Кинологи дают несколько основных советов, как воспитать в собаке эту привычку:
- чтобы отучить любимца подбирать еду на улице, нужно делать это с самого раннего возраста. Тогда пес лучше воспринимает новую информацию, и ему легче дается обучение. Кроме того, важно, чтобы щенок знал, где его еда и кто его хозяин.
- научите собаку команды "можно". Ее можно использовать, когда животное будет есть дома.
- обязательно изучите команду "фу" или "нельзя". Она станет полезной не только во время того, как вы нашли ловушки на улице.
Реакции киевлян
Под постом собралось немало возмущенных комментариев:
- "Домашню тваринку ще можна вберегти, а от скільки зараз бігає нужденних, безпритульних, які точно постраждають. Немає слів..."
- "Це ж скільки ненависті, в тому бездушному тілі, що на таке здатне".
- "Не викидати у смітник, а дістати голки, а це "м'ясо" бажано закопати в землю і поглибше, бо воно може бути отруйне".
- "Нелюди! У перші місяці війни, в Ірпені ми підгодовували покинутих собак, чим тільки могли. А це сволота. Може, і їм колись подадуть склянку води з отрутою".
- "Пару років тому в Хмельницькому в сквері, де майже не гуляли люди, якась потвора розкидала м'ясні підморожені кульки з тонкими голками. Декілька собак загинули. Я не знаю, кого так потрібно ненавидіти: тварин, людей чи себе".
- "Яка потвора й виродок! Це ж спеціально треба купити м'ясо, спеціально голки, щоб вбивати тварин. Та це ж маніяк! Його потрібно виловити та ізолювати. Такі потвори не можуть, не мають права бути серед людей".
Раньше мы рассказывали, как в Одессе у хозяев похитили на улице собаку и усыпили ее в клинике.
А еще писали об одесских полицейских, спасших на дороге собаку. Ее сбил мотоцикл.