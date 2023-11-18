В Киеве мясом с иглами травят домашних и уличных собак: как уберечь питомца (фото)

В одном из районов Киева местные жители обнаружили куски мяса с иглами, предназначенное для уличных собак.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Facebook киевлянина и блогера Алексея Мочанова.

Кинологи дают несколько основных советов, как воспитать в собаке эту привычку:

"Внимание! В Соломенском парке неизвестные чудовища разбрасывают мясо с иглами (шпильками). Берегите своих питомцев. Если увидите такое мясо - выбрасывайте его на мусорку! Мясо на фото выбросили", - написал Алексей.

Раньше мы рассказывали, как в Одессе у хозяев похитили на улице собаку и усыпили ее в клинике.

А еще писали об одесских полицейских, спасших на дороге собаку. Ее сбил мотоцикл.