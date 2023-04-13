У Києві квартиранти виселили власника житла до лісу (відео)

Власник квартири у Деснянському районі столиці пан Юрій розповів, що здавав одну кімнату парі, яка платила за проживання протягом 3 місяців по 2 тисячі гривень, і до цієї суми також входила комуналка. Потім взагалі перестала оплачувати житло.

Чоловік скаржився, що квартиранти, нібито наркозалежні, його били та погрожували. Опинившись на вулиці, він зізнавався, що йти додому боїться.

Коли пан Євген запропонував людині у біді свою допомогу з виселенням цієї пари, чоловік відмовився, бо "в цьому питанні йому вже пообіцяли допомогти через два дні".

"Минув тиждень, був поруч, вирішив відвідати Юрка - дізнатися як справи. Він усе ще жив у наметі, категорично не хотів розмовляти на цю тему. Я йому пояснив, що він може залишитися без житла, на що він відповів, що в квартирі прописана його дитина і що має колишню дружину, яка цю ситуацію знає", - йдеться в публікації

Тоді Рупасов зателефонував колишній дружині чоловіка і "все стало на своє місце". Жінка пояснила, що приймати допомогу він відмовляється, дізнавшись про ціну питання від тих "благодійників" - мовляв, за це він має їм віддати одну кімнату у своїй квартирі.

Зіткнувшись із такою умовою, чоловік вирішив, що і пан Євген стане від нього щось вимагати, адже "чудес не буває".

У результаті киянин все ж таки залишив бідоласі свої контакти і запропонував подумати. Через деякий час пан Юрій погодився прийняти допомогу.

"Я взяв своїх товаришів і через годину був на місці. Під час зустрічі Юрій пояснив, що викликав поліцію, всіх забрали до райвідділу, але згодом відпустили.

Юрко пішов у ліс, а пара - у його квартиру, тому й не вірив, що у нас щось вийде”, - розповідає він про випадок.

Пан Євген зі знайомими приїхав у квартиру та поспілкувався із квартирантами. Ті заявили, нібито власник житла вкрав у них гроші та мобільний телефон на суму 6-7 тисяч гривень, і "тому вони житимуть безкоштовно (так можна жити все життя), гарний обмін - телефон на квартиру".

Цю "байку" небайдужі кияни пропустили повз вуха, і тепер пан Юрій повернувся жити у власну квартиру, де тепер немає сторонніх людей.

Крім того, "колишньому безхатьку" пану Юрію привезли продукти, постільну білизну та одяг, бо горе-квартиранти забрали у нього фірмові речі.

Таким чином чоловік, який зіткнувся з кількома спробами "відхопити" у нього житло і мало не втратив надію на сприятливе вирішення ситуації, все ж таки довірився чуйним людям, які запропонували свою підтримку та сприяння лише заради справедливості.