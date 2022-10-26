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У Києві "копи" врятували чоловіка, який опинився без допомоги у квартирі

У Києві поліцейські допомогли людині (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві троє поліцейських допомогли чоловікові, який опинився без допомоги у квартирі.

Про цей вчинок правоохоронців розповіли на сторінці Патрульної поліції Києва у Facebook.

Деталі історії

На тижні у Києві на лінію 102 прийшов виклик на Дніпровську набережну. Заявник повідомив, що його родич не виходить на зв'язок. Він приїхав до нього додому, але не може потрапити до квартири та попросив допомоги.

Інспектори Сергій Бурмака, Ганна Лук'яненко та Олександр Шкара швидко прибули на місце. З'ясувалося, що квартира замкнена зсередини. У квартиру можна було потрапити лише зламавши замок.

За допомогою підручних коштів патрульні потрапили до квартири. Усередині "копи" виявили 62-річного чоловіка, який лежав на підлозі у безпорадному стані.

Поліцейські надали йому необхідну медичну допомогу та контролювали стан чоловіка до приїзду лікарів.

Фото трьох героїв дивіться нижче.

У Києві поліцейські допомогли чоловікові (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Нагадаємо, що в Бахмуті, що палає, врятували 8-річного Богдана , маму і тата якого вбив російський снаряд.

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Київполиция