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В Киеве "копы" спасли мужчину, оказавшегося без помощи в квартире

В Киеве полицейские помогли человеку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве трое полицейских помогли мужчине, который оказался без помощи в квартире.

Об этом поступке правоохранителей рассказали на странице Патрульной полиции Киева в Facebook.

Детали истории

На неделе в Киеве на линию 102 пришел вызов на Днепровскую набережную. Заявитель сообщил, что его родственник не выходит на связь. Он приехал к нему домой, но не может попасть в квартиру и попросил помощи.

Инспекторы Сергей Бурмака, Анна Лукьяненко и Александр Шкара быстро прибыли на место. Выяснилось, что квартира заперта изнутри. В квартиру можно было попасть, только сломав замок.

С помощью подручных средств патрульные попали в квартиру. Внутри "копы" обнаружили 62-летнего мужчину, лежавшего на полу в беспомощном состоянии.

Полицейские оказали ему необходимую медицинскую помощь и контролировали состояние мужчины до приезда врачей.

Фото троих героев смотрите ниже.

В Киеве полицейские помогли мужчине (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Напомним, что в пылающем Бахмуте спасли 8-летнего Богдана, маму и папу которого убил российский снаряд.

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Киевполиция