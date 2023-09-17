ua en ru
Нд, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві і Львові злетіли ціни на оренду житла: скільки тепер доведеться платити за квартири

Неділя 17 вересня 2023 07:15
UA EN RU
У Києві і Львові злетіли ціни на оренду житла: скільки тепер доведеться платити за квартири Як змінились ціни на оренду житла в Києві (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

За останній місяць у Києві та Львові змінились ціни на оренду житла. Найбільше підвищилась вартість на двокімнатні квартири у столиці.

Про це повідомляють експерти ресурсу Bird в Telegram.

Як змінились ціни на оренду житла

У вересні середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Києві збільшилася на 18%, і тепер становить 13 000 грн. Вартість на 2-кімнатні підвищилась 19% (19 100 грн) і на 3-кімнатну на 11% (30 600 грн) в порівнянні з серпнем.

Які ціни на оренду в Києві:

  • 1-кімнатна - 13 тис. грн
  • 2-кімнатна - 19,1 тис. грн
  • 3-кімнатна - 30,6 тис. грн

Оренда на житло у Львові також зросла, але не так суттєво, як у Києві. Ціна в середньому на 1-кімнатну квартиру збільшилася на 2%, 2-кімнатну та 3-кімнатну на 11%.

Які ціни на оренду у Львові:

  • 1-кімнатна - 15,3 тис. грн
  • 2-кімнатна - 17,8 тис. грн
  • 3-кімнатна - 21 тис. грн

У Києві і Львові злетіли ціни на оренду житла: скільки тепер доведеться платити за квартириУ Києві і Львові злетіли ціни на оренду житла: скільки тепер доведеться платити за квартири

Як змінились ціни на квартири у Києві (фото:t.me/bird_official)

Чому зросли ціни на оренду

Експерти пояснюють це "феноменом вимивання дешевих квартир". Під час високого сезону попит на нерухомість зазвичай зростає.

Через підвищений попитом більше людей шукають житло, і як результат, дешеві і доступні варіанти нерухомості швидко "вимиваються" з ринку, бо їх орендують в першу чергу.

Зазначимо також, що зазвичай ціни на оренду житла зростають восени, бо студенти повертаються на навчання у великі міста, навіть попри те, у більшості закладів через війну освітній процес відбувається у дистанційному форматі.

У Києві і Львові злетіли ціни на оренду житла: скільки тепер доведеться платити за квартириУ Києві і Львові злетіли ціни на оренду житла: скільки тепер доведеться платити за квартири

Як змінились ціни на оренду квартир у Львові (фото:t.me/bird_official)

Раніше ми писали про те, що в Києві здають квартиру в оренду за 1 мільйон гривень.

Читайте також про те, які пропозиції по оренді житла зараз пропонують у Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Львів Житло