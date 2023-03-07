У Києві хочуть збудувати новий житловий мікрорайон: що про це відомо

Що планують у КМДА

У столичній адміністрації повідомили, що йдеться про детальний план території (ДПТ) реконструкції частини Воскресенського промрайону в Дніпровському районі Києва. Його вже розробили – на замовлення Департаменту містобудування та архітектури КМДА. Розробник цього плану – ТОВ "Київ Проєкт Груп".

"З урахуванням листа розробника від 8 лютого цього року про проєктні рішення ДПТ реконструкції частини промислового району Воскресенський у Дніпровському районі інформуємо: Територія площею 115,9 га, на яку розробляється детальний план, знаходиться у Дніпровському адміністративному районі та обмежена: проспектом Броварським, проспект, бульваром Перова, проспектом Алішера Навої, вулицею Райдужною та вулицею Пантелеймона Куліша", - повідомила заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Тетяна Зайченко.

Вона додала, що відповідно до вимог чинного законодавства України розроблено всі необхідні розділи. При аналізі проєктних пропозицій щодо організації промислово-виробничих районів, на частини територій передбачено реорганізацію з метою реабілітації природного комплексу, нового житлового будівництва та поліфункціонального використання.

Що буде у новій забудові

Окрім житлових будинків, за словами Зайченко, у проєкт передбачено освоєння території, на якій запроєктовано розміщення житлового мікрорайону із повним комплексом обслуговування. Передбачено розміщення загальноосвітнього навчального закладу у північній частині ділянки. А у внутрішньому просторі передбачено вбудовано добудовані дошкільні навчальні заклади.

будівництво закладу загальної середньої освіти на 24 класи (720 місць)

будівництво двох дитячих дошкільних закладів на 100 місць – загальною кількістю 200 місць

розміщення груп короткочасного перебування для дітей дошкільного віку загальною кількістю 34 місця

Також з боку магістралі Троєщина-Осокорки плануються будинки громадського та ділового призначення, до них прибудують багатоповерхові паркінги для мешканців житлової частини мікрорайону, працюючих та відвідувачів громадських закладів, відкриті автостоянки.

У центрі буде зелена зона зі спортивними майданчиками та майданчиками відпочинку. Зони обслуговування громадської та житлової частин композиційно будуть відокремлені одна від одної.

У проєкті передбачено розміщення всіх установ та підприємств громадського призначення районного рівня – магазини продовольчих та непродовольчих товарів, громадське харчування, амбулаторія загальної практики, приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять та інші підприємства побутового обслуговування.

Окрім того, планується зробити зручну транспортну розв'язку з урахуванням забудови нового мікрорайону.

"На етап 7 років передбачено реалізацію першої черги будівництва лівобережного підходу до Подільського мостового переходу – сполучення з вулицею Алішера Навої. Завершення будівництва лівобережного підходу з реконструкцією вул. Алішера Навої передбачено на розрахунковий період – етап 20 років", - розповіла Зайченко.

Проєкт ще не затвердили

Проєкт детального плану території реконструкції частини промрайону Воскресенський у Дніпровському районі ще не затверджено і поки його передано до Київради.