У Києві не хочуть перейменовувати знаменитий виш: розгорається скандал

Чому НМАУ імені Чайковського не хочуть перейменовувати

Дискусії щодо зміни назви Національної музичної академії України ім. Петра Чайковського ведуться з квітня 2022 року. Проте у середині червня керівництво закладу вирішило залишити ім'я російського композитора. Тоді більшість студентів й значна частина викладачів виступили проти.

Колектив закладу опублікував відкритий лист до ректора Максима Тимошенка з вимогою скасувати рішення Вченої ради й провести прозору процедуру перейменування Академії.

Вчена рада звернулась до Володимира Зеленського щодо "небезпеки маніпулювання іменем Чайковського як імперським наративом". Тоді у Міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що потрібна публічна дискусія щодо перейменування Київської консерваторії.

Після цього обговорення у суспільстві притихло аж до 26 грудня - тоді на зборах у музичній академії вирішили залишити ім'я російського композитора у назві закладу. Таким рішенням консерваторія обурила не лише студентів та частину колективу, а й суспільство.

Що про це думають українці

Деякі публічні особи ще у червні заявили, що заклад перейменовувати не треба. Зокрема, народний артист України Юрій Рибчинський стверджував, що воювати між собою можуть уряди та армії, але не культури.

Прихильники такої думки наводили аргументи, що Чайковський мав козацьке коріння й він часто відвідував Україну. Начебто ніколи не мав шовіністичних поглядів щодо українців, тому й не є нашим ворогом.

При цьому міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обурений рішенням Київської консерваторії.

"Не були враховані ані рекомендації профільного комітету ВРУ, ані Експертної Ради з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму, ані рекомендації щодо Чайковського. І це в той час, коли всі наші театри відмовились виконувати Чайковського", - заявив чиновник.

Також він додав, що це питання не до назви, а до маркерів, якими маркуємо свої освітній та культурний простори. Ткаченко сподівається, що найближчим часом у консерваторії знову повернуться до обговорення даного рішення.

Український музикознавець і професор НМАУ Юрій Чекан після оприлюднення рішення Вченої ради, прокоментував його лише одним словом - "Сором". Викладач неодноразово підтримував ідею перейменування закладу. Адже сам Чайковський ніколи навіть не бував у Київській консерваторії й ніякого стосунку до її розвитку не мав.

Користувачі соцмереж обурюються рішенням Київської консерваторії (Скриншот)

Письменник Остап Українець розповів, що на зборах працівниця музакадемії Зоя Семенівна Мєднікова проголосувала проти перейменування і привселюдно заявила, що Україна ще в 2014 році напала на Росію, коли почала бойові дії в Луганську.

"Ця людина працює в консерваторії. Вчить музикантів. За наші гроші. Наявність таких кадрів дуже добре пояснює, чому в консерваторії більшість голосів пішли проти перейменування і за меншовартість", - наголосив письменник.

За його словами, Мєднікова є випускницею московської консерваторії та заперечує російську агресію.

Працівниця консерваторії відкрито заперечує факт російської агресії (скриншот)

Пересічні українці також обурені тим, що головний музичний навчальний заклад країни має ім'я представника російської культури під час війни.

"Не можу в це повірити. Це що реально відбувається в стінах Національної академії на 9-му місяці війни? Треба, щоб ракета влучила, аби дійшло. Мене у всьому світі питають, як, чому ми нічого не знали про таких композиторів, як Лятошинський та Скорик. Що я тепер відповідатиму після цього. Це дійсно лютий сором", - коментує ситуацію користувачка Facebook.

Реакція соцмереж на рішення Вченої ради консерваторії (скриншот)

Чим консерваторія унікальна

Національна музична академія займає провідне місце серед музичних ВНЗ України та світу.

Історія закладу почалася ще 1863 року. Спершу це було Київське відділення Російського музичного товариства, а через 5 років стало Київським музичним училищем.

У 20-х роках минулого століття заклад функціонував у статусі музичного технікуму. На початку 30-х діяв у складі Музично-драматичного інституту імені М. В. Лисенка. Тоді був відокремлений у Київську державну консерваторію.

1940-го року консерваторії присвоїли ім'я Петра Чайковського з нагоди 100-річного ювілею композитора. Статусу національної академії України заклад набув у 1995 році.

У 2004 році студенти академії брали участь в подіях Помаранчевої революції. Попри спротив керівництва академії, студентам вдалося добитися офіційного дозволу на розміщення 50 протестувальників в її приміщенні.

Під час кривавих подій на Євромайдані 18-20 лютого 2014 року у приміщення консерваторії увійшли самооборонці сотника Парасюка, які тримали оборону Майдану від атак "Беркуту". Тоді в одній із зал консерваторії влаштували лазарет для поранених протестувальників.