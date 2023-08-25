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У Києві дві сестри влаштували танці на могилі батька-воїна: що їм тепер "світить"

У Києві дівчата станцювали на могилі батька-воїна (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

У Києві дві повнолітні сестри влаштували танці на могилі батька, який загинув на війні. Це сталося на Лісовому цвинтарі, і дівчата виклали танці у соцмережу.

Про це інцидент повідомила Національна поліція Києва.

Деталі інциденту на Лісовому цвинтарі

На відео показано, як дівчата красуються на могилі. Тут похований їхній батько з 95-ої бригади.

Відео в мережі викликало обурення в українців, вони повідомили поліцію. Після цього дівчата вибачилися, але надто пізно, справою вже зайнялася поліція.

Що світить дівчатам за танці на могилі

Як стало відомо, дві сестри прийшли на Лісовий цвинтар і вирішили в такий спосіб "вшанувати" пам'ять загиблих захисників України. Вони станцювали не лише на могилі батька, а й інших захисників.

Двох сестер затримала поліція (t.me/gunpKyiv)

Слідчі Деснянського управління поліції за погодженням з окружною прокуратурою розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України - наруга над могилою. Вирішується питання про повідомлення про підозру.

Фігуранткам загрожує обмеження волі терміном від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Нагадаємо, що у Києві чоловік запустив салют із багатоповерхівки.

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Київполиция