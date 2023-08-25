В Киеве две сестры устроили танцы на могиле отца-воина: что им теперь "светит"

Детали инцидента на Лесном кладбище

Так, на видео показано, как девушки красуются на могиле. Тут похоронен их отец из 95-ой бригады.

Видео в сети вызвало негодование у украинцев, они сообщили в полицию. После этого девушки принесли извинения, но слишком поздно, делом уже занялась полиция.

Что светит девушкам за танцы на могиле

Как стало известно, две сестры пришли на Лесное кладбище и решили таким образом "почтить" память погибших защитников Украины. Они станцевали не только на могиле отца, но и других защитников.

Двух сестер задержала полиция (фото: t.me/gunpKyiv)

Следователи Деснянского управления полиции по согласованию с окружной прокуратурой начали уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины - поругание над могилой. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Фигуранткам грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.