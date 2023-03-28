У Києві за дитиною до дитсадка приїхав на авто тато, що ледве стояв на ногах (відео)

Деталі інциденту

Історія сталася у Святошинському районі Києва. Поліцейські отримали виклик про адміністративне правопорушення.

Заявник повідомив, що дуже п'яний чоловік вийшов з авто та пішов у дитячий садок. Наслідуючи місце події, інспектори виявили транспортний засіб Geely, який порушував правила дорожнього руху і створював аварійні ситуації на дорозі. "Копи" зупинили його. Це був автомобіль, описаний заявником.

Як виявилося, за кермом перебував 35-річний киянин із явними ознаками алкогольного сп'яніння, а у салоні сидів 5-річний хлопчик, якого чоловік забрав додому.

Правоохоронці запропонували громадянину пройти огляд стану сп'яніння. Прилад Драгер показав понад 5,00 проміле.

Патрульні усунули водія від керування та склали за ним протокол за ч. 1 ст. 130 (Управління транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП, а дитину передали матері.

Дивіться відео, як все відбувалося.