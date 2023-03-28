В Киеве за ребенком в детсад приехал на авто папа, еле стоящий на ногах (видео)

Детали инцидента

История произошла в Святошинском районе Киева. Полицейские получили вызов об административном правонарушении.

Заявитель сообщил, что очень пьяный мужчина вышел из авто и ушел в детский сад. Следуя на место происшествия, инспекторы обнаружили транспортное средство Geely, которое нарушало правила дорожного движения и создавало аварийные ситуации на дороге. "Копы" остановили его. Это и был автомобиль, описанный заявителем.

Как оказалось, за рулем находился 35-летний киевлянин с явными признаками алкогольного опьянения, а в салоне сидел 5-летний мальчик, которого мужчина забрал домой.

Блюстители порядка предложили гражданину пройти осмотр на состояние опьянения. Прибор Драгер показал более 5,00 промилле.

Патрульные отстранили водителя от управления и составили по нему протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП, а ребенка передали матери.

Смотрите на видео, как все происходило.