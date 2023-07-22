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У Києві чоловік перетворив звичайне парадне на крутезне місце відпочинку (фото)

Як виглядає крутий під'їзд в Києві (фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві з'явився ще один незвичний під'їзд. Його оздобив мешканець будинку, зробивши крутезне місце для відпочинку.

Світлинами поділилася у Facebook Дарницької РДА.

Де знайти диво-парадне

І хоча точна адреса не вказується, відомо, що будинок знаходиться по вулиці Бориспільська (місцевість Нова Дарниця).

"Звичайне парадне типового будинку може перетворитися на цікаве і комфортне місце відпочинку, якщо докласти трішки зусиль та любові", - говориться в повідомленні.

Так виглядає незвичне парадне

Хто автор ідеї та виконавець

Це молодий чоловік на ім'я Максим. Він розповів, що задум облаштування такого простору відпочинку в його парадному виник приблизно три роки тому.

Чоловік побачив, скільки речей сусіди виносять на смітник. І вирішив дати їм нове життя.

Максим створив креативне парадне

В парадному можна відпочити, присівши на диванчики, випити чаю (в цьому допоможе електрочайник). І навіть зарубитися в "Мортал комбат" на старенькому телевізорі.

В просторі між сходами красується обрис карти України в синьо-жовтих кольорах, який ввечері підсвічується LED-лампами.

Креативне парадне в Києві (фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua)

Зазначимо, що найбільш відомим оздобленим під'їздом вважається "київський Версаль" за адресою Райдужна, 11-А. Автором супер-парадного є звичайний пенсіонер Володимир Чайка.

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Київ