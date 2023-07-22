У Києві чоловік перетворив звичайне парадне на крутезне місце відпочинку (фото)

У Києві з'явився ще один незвичний під'їзд. Його оздобив мешканець будинку, зробивши крутезне місце для відпочинку.
Світлинами поділилася у Facebook Дарницької РДА.
І хоча точна адреса не вказується, відомо, що будинок знаходиться по вулиці Бориспільська (місцевість Нова Дарниця).
"Звичайне парадне типового будинку може перетворитися на цікаве і комфортне місце відпочинку, якщо докласти трішки зусиль та любові", - говориться в повідомленні.
Так виглядає незвичне парадне
Це молодий чоловік на ім'я Максим. Він розповів, що задум облаштування такого простору відпочинку в його парадному виник приблизно три роки тому.
Чоловік побачив, скільки речей сусіди виносять на смітник. І вирішив дати їм нове життя.
Максим створив креативне парадне
В парадному можна відпочити, присівши на диванчики, випити чаю (в цьому допоможе електрочайник). І навіть зарубитися в "Мортал комбат" на старенькому телевізорі.
В просторі між сходами красується обрис карти України в синьо-жовтих кольорах, який ввечері підсвічується LED-лампами.
Креативне парадне в Києві (фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua)
Зазначимо, що найбільш відомим оздобленим під'їздом вважається "київський Версаль" за адресою Райдужна, 11-А. Автором супер-парадного є звичайний пенсіонер Володимир Чайка.