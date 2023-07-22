В Киеве мужчина превратил обычное парадное в крутое место отдыха (фото)

В Киеве появился еще один необычный подъезд. Его украсил житель дома, сделав крутое место для отдыха.
Фотографиями поделилась в Facebook Дарницкой РГА.
И хотя точный адрес не указывается, известно, что дом находится на улице Бориспольская (местность Новая Дарница).
"Обычное парадное типичного дома может превратиться в интересное и комфортное место отдыха, если приложить немного усилий и любви", - говорится в сообщении.
Так выглядит необычное парадное
Это молодой человек по имени Максим. Он рассказал, что замысел обустройства такого пространства отдыха в его парадном возник примерно три года назад.
Мужчина увидел, сколько вещей соседи выносят на свалку. И решил дать им новую жизнь.
Максим создал креативное парадное
В парадном можно отдохнуть, присев на диванчики, выпить чаю (в этом поможет электрочайник). И даже зарубиться в "Мортал комбат" на стареньком телевизоре.
В пространстве между лестницей красуется контур карты Украины в сине-желтых цветах, который вечером подсвечивается LED-лампами.
Креативное парадное в Киеве (фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua)
Отметим, что наиболее известным украшенным подъездом считается "киевский Версаль" по адресу Радужная, 11-А. Автором суперпарадного является обычный пенсионер Владимир Чайка.