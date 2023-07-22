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У Києві чоловік перетворив звичайне парадне на крутезне місце відпочинку (фото)

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Київ, Субота 22 липня 2023 13:35
У Києві чоловік перетворив звичайне парадне на крутезне місце відпочинку (фото) Як виглядає крутий під'їзд в Києві (фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві з'явився ще один незвичний під'їзд. Його оздобив мешканець будинку, зробивши крутезне місце для відпочинку.

Світлинами поділилася у Facebook Дарницької РДА.

Де знайти диво-парадне

І хоча точна адреса не вказується, відомо, що будинок знаходиться по вулиці Бориспільська (місцевість Нова Дарниця).

"Звичайне парадне типового будинку може перетворитися на цікаве і комфортне місце відпочинку, якщо докласти трішки зусиль та любові", - говориться в повідомленні.

У Києві чоловік перетворив звичайне парадне на крутезне місце відпочинку (фото)

Так виглядає незвичне парадне

Хто автор ідеї та виконавець

Це молодий чоловік на ім'я Максим. Він розповів, що задум облаштування такого простору відпочинку в його парадному виник приблизно три роки тому.

Чоловік побачив, скільки речей сусіди виносять на смітник. І вирішив дати їм нове життя.

У Києві чоловік перетворив звичайне парадне на крутезне місце відпочинку (фото)

Максим створив креативне парадне

В парадному можна відпочити, присівши на диванчики, випити чаю (в цьому допоможе електрочайник). І навіть зарубитися в "Мортал комбат" на старенькому телевізорі.

В просторі між сходами красується обрис карти України в синьо-жовтих кольорах, який ввечері підсвічується LED-лампами.

У Києві чоловік перетворив звичайне парадне на крутезне місце відпочинку (фото)У Києві чоловік перетворив звичайне парадне на крутезне місце відпочинку (фото)У Києві чоловік перетворив звичайне парадне на крутезне місце відпочинку (фото)

Креативне парадне в Києві (фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua)

Зазначимо, що найбільш відомим оздобленим під'їздом вважається "київський Версаль" за адресою Райдужна, 11-А. Автором супер-парадного є звичайний пенсіонер Володимир Чайка.

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Київ