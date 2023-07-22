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В Киеве мужчина превратил обычное парадное в крутое место отдыха (фото)

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Киев, Суббота 22 июля 2023 13:35
В Киеве мужчина превратил обычное парадное в крутое место отдыха (фото) Как выглядит крутой подъезд в Киеве (фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве появился еще один необычный подъезд. Его украсил житель дома, сделав крутое место для отдыха.

Фотографиями поделилась в Facebook Дарницкой РГА.

Где найти чудо-парадное

И хотя точный адрес не указывается, известно, что дом находится на улице Бориспольская (местность Новая Дарница).

"Обычное парадное типичного дома может превратиться в интересное и комфортное место отдыха, если приложить немного усилий и любви", - говорится в сообщении.

В Киеве мужчина превратил обычное парадное в крутое место отдыха (фото)

Так выглядит необычное парадное

Кто автор идеи и исполнитель

Это молодой человек по имени Максим. Он рассказал, что замысел обустройства такого пространства отдыха в его парадном возник примерно три года назад.

Мужчина увидел, сколько вещей соседи выносят на свалку. И решил дать им новую жизнь.

В Киеве мужчина превратил обычное парадное в крутое место отдыха (фото)

Максим создал креативное парадное

В парадном можно отдохнуть, присев на диванчики, выпить чаю (в этом поможет электрочайник). И даже зарубиться в "Мортал комбат" на стареньком телевизоре.

В пространстве между лестницей красуется контур карты Украины в сине-желтых цветах, который вечером подсвечивается LED-лампами.

В Киеве мужчина превратил обычное парадное в крутое место отдыха (фото)В Киеве мужчина превратил обычное парадное в крутое место отдыха (фото)В Киеве мужчина превратил обычное парадное в крутое место отдыха (фото)

Креативное парадное в Киеве (фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua)

Отметим, что наиболее известным украшенным подъездом считается "киевский Версаль" по адресу Радужная, 11-А. Автором суперпарадного является обычный пенсионер Владимир Чайка.

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Киев