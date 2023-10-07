У Києві будують Велику кільцеву дорогу: що вже встигли зробити (фото)

Ремонтний фотозвіт

Будівельна бригада вже заасфальтувала продовження Великої кільцевої дороги від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту.

При цьому місцеві мешканці пишуть, що темпи виконання робіт просто вражають.

Як триває ремонт Великої кільцевої дороги (фото: t.me/obolonlife)

\Проєкт ремонту передбачає будівництво автомобільної дороги від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту з перенесенням комунікацій, які вже існують, та будівництвом нових.

Нова ділянка повинна покращити рух у Північному напрямку для пасажирів громадського транспорту. Адже маршрутки зможуть одразу їхати до станції Героїв Дніпра і не об'їжджати через вулицю Полярну та завод Оболонь.

Як триває ремонт Великої кільцевої дороги (фото: t.me/obolonlife)

Додамо, що у 2021 році збудували розв'язку через вулицю Богатирську.