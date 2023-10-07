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У Києві будують Велику кільцеву дорогу: що вже встигли зробити (фото)

Як проходить ремонт Великої кільцевої дороги (фото: t.me/obolonlife)
Автор: Юлія Гаюк

У Києві триває ремонт Великої кільцевої дороги, який виконує турецька компанія. І хоча план робіт досить великий, виконують його швидко.

Як триває ремонт, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал "Життя Оболонського району".

Ремонтний фотозвіт

Будівельна бригада вже заасфальтувала продовження Великої кільцевої дороги від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту.

При цьому місцеві мешканці пишуть, що темпи виконання робіт просто вражають.

Як триває ремонт Великої кільцевої дороги (фото: t.me/obolonlife)

\Проєкт ремонту передбачає будівництво автомобільної дороги від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту з перенесенням комунікацій, які вже існують, та будівництвом нових. 

Нова ділянка повинна покращити рух у Північному напрямку для пасажирів громадського транспорту. Адже маршрутки зможуть одразу їхати до станції Героїв Дніпра і не об'їжджати через вулицю Полярну та завод Оболонь.

Як триває ремонт Великої кільцевої дороги (фото: t.me/obolonlife)

Додамо, що у 2021 році збудували розв'язку через вулицю Богатирську. 

Раніше ми розповідали про те, що водії знову можуть сплачувати штрафи на ресурсах МВС онлайн.

Читайте також, як мати загиблого військового сама заасфальтувала дорогу, яка має ім'я її сина.

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Київ