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У Києві 5-річну дівчинку тримали під замком з купою собак: по квартирі гасають таргани

У Києві дитину тримали під замком з купою тварин (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві співробітники ювенальної поліції разом із соцпрацівниками виявили 5-річну дівчинку, яку рідні тримали в моторошних умовах в одному приміщенні з 10 собаками.

Про це повідомили у Національній поліції Києва у Facebook.

Повідомляється, що маленька дівчинка практично не виходила на вулицю і майже весь час перебувала у непристосованих для життя умовах разом із 10 собаками.

До поліції Києва надійшло повідомлення про дитину, яка перебуває в умовах, що загрожують її здоров'ю та життю. Співробітники служби у справах дітей та ювенальні поліцейські прибули за вказаною адресою для перевірки.

Сусіди повідомили, що у квартирі проживає 46-річна жінка з повнолітнім сином та 5-річною дівчинкою.

Дитину з квартири практично не виводять, дівчинка живе у повній ізоляції, в антисанітарних умовах – в одному приміщенні із 10 собаками, яких також не виводять на вулицю. У квартирі виявили моторошні умови – скрізь бруд, розкидані речі, бігають таргани.

Фото: Нацполіція

Дівчинку вилучили із родини та передали медикам - зараз вона проходить медичне обстеження. Подальшу її долю вирішуватимуть соціальні служби. Тварин також вилучили та передали зооволонтерам.

За цим фактом завели кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною.

Наразі ведеться розслідування та санкції статті передбачають для матері покарання у вигляді обмеження волі (або позбавлення волі) на строк від 2 до 5 років.

Фото: Нацполіція

До речі, раніше ми писали про те, що у Києві школяр знущався з однокласника і ледь не отруїв його антисептиком.

Також ми повідомляли про 7-річного хлопчика, який прожив майже пів року без батьків в окупації на Харківщині.

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