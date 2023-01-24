У Києві 3-річний хлопчик проковтнув магніти і місяць жив із ними: батьки не здогадувалися

Річ у тім, що магніти у дитини виявили випадково - батьки хлопчика звернулися до лікаря, коли синочок застудився. І під час обстеження маленького пацієнта у педіатра медик призначив рентген-знімок, на якому із подивом побачили... 8 магнітів, замкнутих у коло.

Магніти у тілі трирічного хлопчика виявили на рентгенівському знімку (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Залишається загадкою, де дитина знайшла магніти, оскільки вдома таких іграшок немає, зазначається у повідомленні.

"Родину негайно відправили в Охматдит. При дообстеженні було виявлено чотири погріти в шлунку, а решту - поза ним", - розповіли медики.

Частину магнітів вдалося витягти ендоскопічно, інші вже з допомогою хірургічного втручання (лапаротомії).

Лікарі Охматдиту вилучили вісім магнітів із тіла маленького пацієнта (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

За словами завідувачки відділення ендоскопії Дарії Вороняк, магніти були в стані розпаду і знаходилися в шлунку малюка "досить тривалий час, можливо близько місяця".

"За цей період виникла перфорація між шлунком і тонкою кишкою", - додала вона.

Хірургічна операція з видалення магнітів, які проковтнув трирічний хлопчик (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Лікарі закликають батьків не купувати дітям магніти та іграшки, у яких є такі предмети. Крім того, слід бути уважними до симптомів, які можуть свідчити про те, що дитина проковтнула магніти - серед них біль у животі, блювання та температура.

Фахівці Охматдиту вилучили магніти зі шлунка маленького хлопчика (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Раніше ми писали, що за даними Системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, в Україні заборонено вісім дитячих іграшок, оскільки вони становлять серйозну загрозу життю маленьких дітей. Серед них - іграшки конструктори та головоломки "Неокуб", які складаються з маленьких кулястих магнітів, які у разі випадкового ковтання дитиною можуть призвести до перекриття дихальних шляхів та удушення або асфіксії, утворення виразок у кишковій порожнині.