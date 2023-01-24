В Киеве 3-летний мальчик проглотил магниты и месяц жил с ними: родители не догадывались

Дело в том, что магниты у ребенка обнаружили случайно - родители мальчика обратились к врачу, когда сынишка простудился. И во время обследования маленького пациента у педиатра медик назначил рентген-снимок, на котором с удивлением увидели... 8 магнитов, замкнутых в круг.

Магниты в теле трехлетнего мальчика обнаружили на рентгеновском снимке (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Остается загадкой, где ребенок нашел магниты, поскольку дома таких игрушек нет, отмечается в сообщении.

"Семью немедленно отправили в Охматдет. При дообследовании было обнаружено четыре погрета в желудке, а остальное - вне его. Команда специалистов ургентной хирургии и эндоскопии изъяли посторонние предметы", - рассказали медики.

Часть магнитов удалось извлечь эндоскопически, а другие уже с помощью хирургического вмешательства (лапаротомии).

Врачи Охматдета изъяли восемь магнитов из тела маленького пациента (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

По словам заведующей отделением эндоскопии Дарьи Вороняк, магниты были в состоянии распада и находились в желудке малыша "довольно продолжительное время, возможно около месяца".

"За этот период возник перфорация между желудком и тонкой кишкой", - добавила она.

Хирургическая операция по удалению магнитов, которые проглотил трехлетний мальчик (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Врачи призывают родителей не покупать детям магниты и игрушки, в которых есть такие предметы. Кроме того, следует быть внимательными к симптомам, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок проглотил магниты - среди них боль в животе, рвота и температура.

Специалисты Охматдета изъяли магниты из желудка маленького мальчика (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Ранее мы писали, что по данным Системы оперативного взаимного оповещения о продукции, в Украине запрещены восемь детских игрушек, поскольку они представляют серьезную угрозу для жизни маленьких детей. Среди них - игрушки конструкторы и головоломки "Неокуб", которые состоят из маленьких шарообразных магнитов, которые в случае случайного глотания ребенком могут привести к перекрытию дыхательных путей и удушению или асфиксии, образованию язв в кишечной полости.