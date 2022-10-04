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В Киеве 25-летняя женщина упала в озеро в парке: патрульные показали видео спасения

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Киев, Вторник 04 октября 2022 21:04
В Киеве 25-летняя женщина упала в озеро в парке: патрульные показали видео спасения Фото: киевские патрульные спасли женщину, которая упала в озеро (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве правоохранители спасли 25-летнюю женщину, которая упала в озеро и не могла самостоятельно выбраться из воды.

Об этом 4 октября передали в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Инцидент произошел на улице Кобзарской в Подольском районе столицы, где расположен парк Кинь-Грусть с водоемами.

Как рассказали правоохранители, вечером им поступило сообщение на линию 102 о крике о помощи, раздающимся тут недалеко от ставка.

На место прибыли полицейские Виталий Журавель и Мария Ткач. Инспекторов встретила взволнованная женщина, которая рассказала, что с подругой отдыхала на берегу озера, и в определенный момент та по неосторожности упала в воду.

"Не теряя времени, стражи порядка приступили к поискам и впоследствии обнаружили в воде полусознательную женщину. Она сильно замерзла и имела признаки алкогольного опьянения", - говорится в публикации.

Патрульные вытащили гражданку и вызвали медиков, сопроводили пострадавшую в карету "скорой помощи", которая доставила молодую женщину в больницу.

Также правоохранители опубликовали видео, как инспекторы спасли киевлянку, попавшую в беду.

Полицейские призывают всех, кто заметил людей, нуждающихся в помощи, незамедлительно звонить на линию 102.

Видео: киевские патрульные Виталий Журавель и Мария Ткач, которые спасли упавшую в озеро женщину

Напомним, недавно в Киевской области полицейские спасли мужчину, у которого случился инсульт за рулем.

А также мы писали, что ранее зимой в Николаеве патрульные полицейские Андрей и Юлия спасли женщину, которая хотела прыгнуть с моста, и было опубликовано видео героического поступка.

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Киев полиция