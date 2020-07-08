В Киеве злой пес держит в страхе всю округу: нападает на людей и животных

В Киеве стафф держит в страхе всю округу (фото: domdrug.life)

В Киеве стаффордширский терьер терроризирует людей и животных

В Киеве собака бойцовской породы стаффордширский терьер держит в страхе жителей нескольких домов на Оболони. На днях из-за стаффа без уха остался бигль, с которым гуляла хозяйка. Но злой пес демонстрирует свою агрессию и людям.

Ранее пес и его хозяин прославились, когда в сети появилось видео нападения этого самого стаффордширского терьера на женщину с собакой мирной породы бигль. А в конце июня, рассказывают люди, этот самый стафф прыгнул на спину прохожему.

Стычка между собаками произошла по адресу Приречная, 27, в нескольких метрах от детской площадки. Ныне о происшествии напоминают лишь капли крови, оставшиеся на асфальте, говорится в сюжете ТСН.

Соседка хозяина стаффа Евгения говорит, что пару недель назад собаку натравили на ее мопса, но досталось девушке. Катя рассказывает, что собака напрыгнула на нее и сбросила на асфальт. Девушка повредила палец и не могла неделю наступать на ногу. Она написала заявление в полицию.

И такие инциденты не единичны, ведь хозяин стаффа постоянно гуляет с ним в состоянии алкогольного опьянения. Среди потерпевших - хаски по имени Буся из соседнего дома. Стафф вцепился псу в шею, после чего собаке накладывали швы. А хозяева стаффа вместо компенсации на следующий день пытались избить пострадавшую сторону в соседнем дворе.

Несколько дней назад стафф бросился на шею мужчине, ну а хозяева собаки на связь не выходят, двери не открывают.

Кинологи говорят, что стафф - порода, которую нужно воспитывать с детства.

"Если вы завели эту собаку, вы должны с ней заниматься. Заниматься общим курсом дрессировки, послушностью", - говорит кинолог.

А в случае неожиданной атаки, собак растягивать и бить не надо, ведь от этого хватка становится только крепче. Кинолог советует неожиданный раздражитель - громкий звук, а еще лучше - воду.

В полиции говорят, что на владельца пса уже неоднократно составляли протоколы по ст. 154 "Нарушение правил удерживания собак и котов". В таком случае суд может назначить штраф или изъятие собаки.

В Киеве злой стафф терроризирует людей и животных (видео: YouTube/ТСН)

Ранее мы писали, что сотрудницу ПриватБанка покусала собака, а в это время хозяин пса не хотел покидать очередь в банк.

Также сообщалось, что ученые наконец-то выяснили, сколько лет собакам, и это не один год к семи человеческим.