У Києві жителі знайшли спосіб боротися з незаконним паркуванням: показове фото
У Києві жителі знайшли спосіб боротися з порушниками правил паркування.
Показове фото боротьби показав на своїй Facebook-сторінці Олексій Гончарук.
Користувач показав знакове фото в пості про порушників правил паркування. Він написав, що такий спосіб перевірений і чітко працює.
"Ще раз так запаркуешься, знайдеш його в салоні", - сказано в записці під цеглою.
"Місцевим набридли постійні витівки з паркуванням співробітників офісного центру, розташованого неподалік. Всім кривозапаркованим вони повісили ось "пам'ятки" про те, що так робити не потрібно. Що ви зробили ви на місці місцевих?"- йдеться в пості, опублікованому Києвом Оперативним.
Як каратимуть "героїв парковки"
У Києві водіїв порушення правил паркування тепер штрафуватимуть по-новому. Необов'язково автомобіль будуть відразу евакуювати і відправляти на штрафмайданчик. Паркувальники будуть просто залишати штраф за порушення правил під двірником на лобовому склі. Така схема успішно працює в багатьох країнах Європи протягом багатьох років, і тепер ця ініціатива дісталася до України.
Як ми писали раніше, у Києві викрили паркувальних аферистів.