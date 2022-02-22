В Киеве жители многоэтажки жалуются на нашествие крыс: дыры увеличиваются каждый день

В Киеве в одной из многоэтажек жители жалуются на крыс. Отмечается, что они залезают через дыру прямо в квартиры.
Об этом в Facebook сообщил Анатолий Гавриш.
По словам киевлянина, каждый день крысы залезают в квартиры. Отмечается, что на выходных грызуны сделали дыру из подвала к кухне. Также сегодня мужчине удалось поймать одного крысу.
Кроме того, в жилищно-эксплуатационном участке отказываются предоставлять доступ в подвал, чтобы определить масштабы повреждений.
"Говорят, что они сами посмотрят (и не смотрят), что я сам должен из квартиры замазать дыру, что подвал на охране, поэтому туда нельзя", - пишет киевлянин.
К тому же он отметил, что в одном из телефонных разговоров он услышал, что в подвал якобы подселили наркоманов.
"Патруль, который дважды общался со мной после вызовов по 102 сказал, чтобы я решал вопрос сам или с коммунальщиками, даже если в подвале - притон наркоманов, потому что они ничего не могут", - добавляет Гавриш.
Если крысы завелись в подвале, то совсем скоро они будут дома. Грызуны сделают множество ходов и уничтожат съедобные запасы.
Бороться с крысами нужно самостоятельно, или же вызывать санитарные службы.
Также можно обратиться в специальную службу по дератизации. К тому же нужно написать коллективную заявку в ЖЭК и ждать решения проблемы.
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