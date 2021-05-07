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В Киеве жителей терроризируют наглые воровки: некоторые даже беременны (видео)

Автор: Людмила Жукова

В центре Киева задержали наглых воровок, которые охотились в городе за ценными вещами его жителей.

Об этом сообщается на видео Киев Оперативный в Facebook.

"Еще одну банду Лакатош вчера задержали в центре города во время совершения очередной кражи. Все те же наглые лица. Из 5 задержанных - 3 беременных. Вот что с ними делать?" - спрашивает автор поста на странице.

Все женщины приехали из Берегово. На видео они говорят, что специально приехали в Киев воровать. Делают они это уже давно.

В Киеве орудует банда воров-ромов

В комментариях украинцы высказались, что же делать с такими женщинами и как их наказывать за преступления.

  • Для начала, как всех бездомных животных стерилизовать, чипировать, ну потом усыпить.
  • Если снова ничего не делать - будут и дальше терроризировать горожан.
  • В резервацию за колючую проволоку, пусть землю обрабатывают.
  • В "ЛНР-ДНР" отправить.

Как мы сообщали ранее, в Киеве заметили наглую воровку, которая выслеживает своих жертв с крупными суммами денег. Потом женщина обманом вытаскивает кошелек и исчезает.

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