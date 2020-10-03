В Киеве жестоко зарезали хозяйку продуктового магазина во дворе жилого дома (видео)

В Киеве убили хозяйку мясного магазина (коллаж РБК-Украина)

Убийца нанес женщине несколько ударов ножом в спину

В Киеве жестоко убили владелицу продуктового магазина - преступление произошло на проспекте Отрадном в Соломенском районе. Полиция разыскивает убийцу и прорабатывает все возможные версии.

Как стало известно, злоумышленник напал на женщину на улице около "черного" входа в мясной магазин "Золотая осень". Об этом передает "Информатор".

Отмечается, что подозреваемый мужчина с белой маской на лице был в брюках и куртке с капюшоном, в шапке черного цвета.

Предварительно было установлено, что злоумышленник с ножом напал со спины на хозяйку торгового заведения, когда она вышла из помещения. Убийца нанес женщине несколько ударов ножом в спину, от которых она скончалась на месте.

В Киеве неизвестный зарезал владелицу мясного магазина (фото: kiev.informator.ua)

После этого мужчина скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время неизвестно, ограбил ли преступник свою жертву.

На месте происшествия работали полицейские, кинологи, следственно-оперативная группа. Правоохранители опрашивают жителей близлежащих домов.

Видео: В Киеве убили владелицу мясного магазина на проспекте Отрадном

Ранее сообщалось, что в Киеве на Лысой горе жестоко убили мужчину на поляне возле капища.

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