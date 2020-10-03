У Києві жорстоко зарізали власницю продуктового магазину у дворі житлового будинку (відео)

У Києві вбили власницю м'ясного магазину (колаж РБК-Україна)

Вбивця наніс жінці кілька ударів ножем у спину

У Києві жорстоко вбили власницю продуктового магазину - злочин стався на проспекті Відрадному у Солом'янському районі. Поліція розшукує вбивцю та опрацьовує всі можливі версії.

Як стало відомо, зловмисник напав на жінку на вулиці біля "чорного" входу в м'ясний магазин "Золота осінь". Про це передає "Інформатор".

Зазначається, що підозрюваний чоловік з білою маскою на обличчі був у штанах і куртці з капюшоном, в шапці чорного кольору.

Попередньо було встановлено, що зловмисник з ножем напав зі спини на власницю торгового закладу, коли вона вийшла з приміщення. Вбивця завдав жінці кілька ударів ножем у спину, від яких вона померла на місці.

У Києві невідомий зарізав власницю м'ясного магазину (фото: kiev.informator.ua)

Після цього чоловік зник у невідомому напрямку.

Наразі невідомо, чи пограбував злочинець свою жертву.

На місці події працювали поліцейські, кінологи, слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитують мешканців прилеглих будинків.

Відео: У Києві вбили власницю м'ясного магазину на проспекті Відрадному

Раніше повідомлялося, що у Києві на Лисій горі жорстоко вбили чоловіка на галявині біля капища.

Також ми писали про те, що нещодавно під Харковом підліток по-звірячому вбив чоловіка, а його друзі спостерігали за розправою.