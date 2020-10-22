В Киеве женщина с ребенком выпала из окна: видео с места трагедии

В Киеве из окна девятого этажа выпали мать с ребенком. Трагедия случилась на улице Соломенская в четверг, 22 октября. Известно, что женщине около 40 лет, оба погибли мгновенно.

Очевидцы говорят, что каких-либо криков они не слышали, только страшный удар. Они упали на козырек над аптекой на первом этаже, который от удара оторвался, говорится в сюжете Магнолия ТВ.

Пока что неизвестно, что могло сподвигнуть женщину на такой шаг. Ребенку - это была девочка - около 4-6 лет.

На месте работает полиция, стоит "скорая помощь". Но к сожалению, шансов выжить при падении с такой высоты на асфальт у них не было никаких.

Произошло это средь бела дня на глазах у прохожих, местных торговцев. Никто ничего не комментирует по поводу произошедшего.

По информации "Вартові еспресо", семья - благополучная, отец работает строителем.

"Другие соседи сказали, что у женщины были проблемы, правда, не уточнили - жизненные или психического плана..." - говорится в сообщении.

В Киеве женщина с ребенком выпала из окна (видео: YouTube/МагноліяТВ)

Ранее мы писали, что в центре Киева неподалеку от Университета культуры повесился нацгвардеец. Парня нашли в заброшенном здании на задворках.

Также сообщалось, что в Запорожье женщина совершила самосожжение на территории храма.