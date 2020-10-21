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В центре Киева повесился нацгвардеец: видео с места трагедии

Киев, Среда 21 октября 2020 14:15
В центре Киева повесился нацгвардеец: видео с места трагедии
В центре Киева повесился нацгвардеец (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве на Печерске покончил жизнь самоубийство солдат-контрактник

В Киеве, в Печерском районе солдат Национальной гвардии Украины покончил жизнь самоубийством. Погибшего парня нашли в среду 21 октября.

Случилась трагедия неподалеку от Университета культуры и военной части Нацгвардии. Тело парня нашли на задворках среди зарослей в заброшенной постройке. Об этом говорится в видео на Facebook Вартові еспресо.

"Это произошло на заброшенной территории, на улице Евгения Коновальца, недалеко от университета культуры и военной части НГУ", - говорится в подписи к видео.

Что подвигло 22-летнегопарня к такому поступку, пока не известно. На месте работают следователи и полиция, следственные действия продолжаются.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса "Убийство" с приметкой "самоубийство".

У Києві, у Печерському районі солдат Національної гвардії покінчив життя самогубством, а саме повісився. Це сталося на закинутій території, на вулиці Євгена Коновальця, неподалік від університету культури та військової частини НГУ. Чому 22-річний чоловік вдався до суїциду має встановити слідство.

Опубліковано Вартові еспресо Середа, 21 жовтня 2020 р.

В Киеве повесился солдат Национальной гвардии (видео: facebook.com/vartovi.espreso)

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