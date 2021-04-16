У Києві жінка накинулася на поліцейського і побила його мітлою (відео)
У Києві відбулися розборки між жінкою і поліцейським. В результаті правоохоронець отримав удар по голові мітлою і відправився в лікарню, а агресивна дама була затримана.
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"Невідомо чим саме ця дама так обурилася на правоохоронця, але під її рукою опинилася мітла, якою вона не скористалася за призначенням", - йдеться в повідомленні.
Інцидент стався у дворі житлового будинку в Софіївській Борщагівці.
На кадрах видно, що розгнівана жінка в рожевому халаті йде в бік від поліцейського, потім вона бачить, що лежить на асфальті мітлу, підіймає її і завдає "копу" удар по голові.
Правоохоронець хапається за голову і присідає, а дама повертається на лавочку до дитини, що сидить там.
Невідомо чим саме ця пані так обурилася на правоохоронця, але під її рукою опинилася мітла, якою вона скористалася не за призначенням. Лікарі діагностували у поліцейського струс мозку та гематому. Жінку затримано. Відкрито кримінальне провадження за ст 345 КК України. Софіївська БорщагівкаPosted by Київ Оперативний on Friday, April 16, 2021
Відео: У Києві жінка побила "копа" мітлою
У результаті лікарі діагностували у поліцейського струс мозку та гематому. А жінку затримали. Щодо "героїні" було відкрито кримінальне провадження за ст. 345 КК України.
Текст другої частини статті говорить: "Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків".
Їй загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі.
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