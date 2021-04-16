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У Києві жінка накинулася на поліцейського і побила його мітлою (відео)

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 квітня 2021 16:56
У Києві жінка накинулася на поліцейського і побила його мітлою (відео) Колаж РБК-Україна: В Києві жінка побила поліцейського мітлою
Автор: Світлана Мащенко

У Києві відбулися розборки між жінкою і поліцейським. В результаті правоохоронець отримав удар по голові мітлою і відправився в лікарню, а агресивна дама була затримана.

Відео з'явилося на сторінці Київ Оперативний Facebook

"Невідомо чим саме ця дама так обурилася на правоохоронця, але під її рукою опинилася мітла, якою вона не скористалася за призначенням", - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався у дворі житлового будинку в Софіївській Борщагівці.

На кадрах видно, що розгнівана жінка в рожевому халаті йде в бік від поліцейського, потім вона бачить, що лежить на асфальті мітлу, підіймає її і завдає "копу" удар по голові.

Правоохоронець хапається за голову і присідає, а дама повертається на лавочку до дитини, що сидить там.

Невідомо чим саме ця пані так обурилася на правоохоронця, але під її рукою опинилася мітла, якою вона скористалася не за призначенням. Лікарі діагностували у поліцейського струс мозку та гематому. Жінку затримано. Відкрито кримінальне провадження за ст 345 КК України. Софіївська Борщагівка

Posted by Київ Оперативний on Friday, April 16, 2021

Відео: У Києві жінка побила "копа" мітлою

У результаті лікарі діагностували у поліцейського струс мозку та гематому. А жінку затримали. Щодо "героїні" було відкрито кримінальне провадження за ст. 345 КК України.

Текст другої частини статті говорить: "Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків".

Їй загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

Раніше ми писали, що в Києві кур'єр Glovo вирубив перехожого одним ударом і втік.

Крім того, зовсім недавно молодого хлопця, який вирішив помочитися на Майдані Незалежності, спіткала моментальна розплата.

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