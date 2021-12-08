В Киеве женщина бросила свою собаку в парке и уехала на заработки: возле животного была записка

Отмечается, что неравнодушные киевляне освободили животное. Однако, поначалу бедный пес боялся подходить к незнакомцам, но скоро он замерз и обессилел.

"Джек хороший квартирный сторож. Я одинока и еду в Польшу на заработки поэтому должна его оставить", - писало в записке.

Сейчас собаку забрали в клинику, потом ему заберут в приют.

Поэтому женщина призывает небезразличных забрать животное к себе.

В Киеве женщина привязала собаку в парке и уехала за границу (facebook.com/maryna.liapina)

В комментариях пользователи поражены от поступка женщины.