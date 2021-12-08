В Киеве женщина бросила свою собаку в парке и уехала на заработки: возле животного была записка

В Киеве на Дорогожичах женщина бросила собаку в парке и поехала в Польшу. В частности, возле собаки лежала его игрушка и записка.
Об инциденте сообщила киевлянка Мария Ляпина.
Отмечается, что неравнодушные киевляне освободили животное. Однако, поначалу бедный пес боялся подходить к незнакомцам, но скоро он замерз и обессилел.
"Джек хороший квартирный сторож. Я одинока и еду в Польшу на заработки поэтому должна его оставить", - писало в записке.
Сейчас собаку забрали в клинику, потом ему заберут в приют.
Поэтому женщина призывает небезразличных забрать животное к себе.
В Киеве женщина привязала собаку в парке и уехала за границу (facebook.com/maryna.liapina)
В комментариях пользователи поражены от поступка женщины.
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