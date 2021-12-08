У Києві жінка кинула свого собаку у парку та поїхала на заробітки: біля тварини була записка

Зазначається, що небайдужі кияни звільнили тварину. Однак, спочатку бідний пес боявся підходити до незнайомців, але скоро він замерз і знесилів.

"Джек хороший квартирний сторож. Я одинока і їду в Польщу на заробітки тому мушу його залишити", - писало у записці.

Зараз собаку забрали до клініки, потім йому заберуть у притулок.

Тому жінка закликає небайдужих забрати тварину до себе.

У Києві жінка прив'язала собаку у парку та поїхала за кордон (facebook.com/maryna.liapina)

У коментарях користувачі вражені від вчинку жінки.