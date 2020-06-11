В Киеве зацвело уникальное тюльпанное дерево: яркие фото

В Киеве можно увидеть цветение невероятно красивого тюльпанного дерева
В Киеве начало цвести невероятно красивое тюльпанное дерево. На уникальное для наших широт растение можно посмотреть в ботаническом саду имени Гришко на Печерске.
Про это ботсад отчитался на своей странице в Facebook, показав яркие фото крупных цветков на дереве. Интересно, что тюльпанное дерево относится к семейству магнолиевых.
"Первые цветочки тюльпанного дерева Liriodendron tulipifera L. расцвели на участке магнолий. В Европу впервые эти деревья попали в 1688 году. В Украине культивируется с 1737 года", - сказано в сообщении.
В Киеве расцвело тюльпанное дерево (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)
Для справки: лириодендрон тюльпановый, или тюльпанное дерево настоящее, или лиран (лат. Liriodendron tulipifera) в природных условиях растет на востоке Северной Америки. Средняя его высота составляет 25-36 метров, а у отдельных экземпляров, особенно в лесных массивах, нередко превышает 50 метров.
В Киеве расцвело тюльпанное дерево (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)
Напомним, что ботсад после карантина открылся для посетителей с 11 мая. Но при визите нужно соблюдать ряд правил. Нельзя ходить группами более трех человек. Запрещено проводить какие-либо мероприятия и события, в том числе экскурсии.
А общие правила посещения ботанического сада запрещают:
Ранее мы писали, что в Киеве расцвели уникальные лимонные магнолии, а в Карпатах расцвели смереки.
Автор: Светлана Мащенко