У Києві розквітло унікальне тюльпанове дерево: яскраві фото

У Києві можна побачити цвітіння неймовірно красивого тюльпанового дерева
У Києві почало цвісти неймовірно красиве тюльпанове дерево. На унікальну для наших широт рослину можна подивитися в ботанічному саду імені Гришка на Печерську.
Про це ботсад відзвітував на своїй сторінці в Facebook, показавши яскраві фото великих квіток на дереві. Цікаво, що тюльпанове дерево належить до сімейства магнолієвих.
"Перші квіточки тюльпанового дерева Liriodendron tulipifera L. розквітли на ділянці магнолій. У Європу вперше ці дерева потрапили в 1688 році. В Україні культивується з 1737 року", - сказано в повідомленні.
У Києві розквітло тюльпанове дерево (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)
Для довідки: ліріодендрон тюльпановий, або тюльпанове дерево справжнє, або ліран (лат. Liriodendron tulipifera) у природних умовах росте на сході Північної Америки. Середня його висота складає 25-36 метрів, а в окремих випадках, особливо у лісових масивах, нерідко перевищує 50 метрів.
У Києві розквітло тюльпанове дерево (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)
Нагадаємо, що ботсад після карантину відкрився для відвідувачів з 11 травня. Але при візиті потрібно дотримуватися ряду правил. Не можна ходити групами більше трьох осіб. Заборонено проводити будь-які заходи та події, в тому числі екскурсії.
А загальні правила відвідування ботанічного саду забороняють:
Раніше ми писали, що у Києві розцвіли унікальні лимонні магнолії, а у Карпатах розквітли смереки.
Автор: Светлана Мащенко