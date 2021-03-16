В Киеве затроллили российских дипломатов за Крым: фото взорвали сеть

Он сообщил, что на плакатах изображены сотрудники российской дипмиссии, которые работают, в том числе и на Главное управление Генштаба России и ФСБ.

"В ночь с 15 на 16 марта российские дипломаты, а по совместительству кадровые сотрудники ГУ ГШ ВС и ФСБ РФ, в знак солидарности с украинским народом по поводу преступной аннексии Крыма наклеили в местах своего проживания и работы (возле посольства РФ в Украине) соответствующие наклейки", - написал волонтер под фотографиями.

Он отметил, что такие же наклейки и плакаты появились и возле других посольств – Франции, США, Великобритании и других.

"Отдельные дипломаты РФ разместили на своих служебных автомобилях государственный символ Украины – Тризуб. Говорят, некоторые из них даже сделали тату с тризубом", - добавил Мирослав Гай и предложил проверить этот факт лично.

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Новость получила массу восторженных комментариев от украинцев, и они поделились своими впечатлениями.