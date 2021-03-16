У Києві затролили російських дипломатів за Крим: фото підірвали мережу

У Києві з'явилися плакати з тролінгом російських дипломатів. До річниці так званого кримського "референдуму" у столиці розвісили плакати з фотографіями російських дипломатів, на яких вони визнають, що Крим – це Україна.

Він повідомив, що на плакатах зображені співробітники російської дипмісії, які працюють в тому числі й на Головне управління Генштабу Росії та ФСБ.

"В ніч з 15 на 16 березня російські дипломати, а за сумісництвом кадрові співробітники ГУ ГШ ЗС і ФСБ РФ, в знак солідарності з українським народом з приводу злочинної анексії Криму наклеїли в місцях свого проживання і роботи (біля посольства РФ в Україні) відповідні наклейки", - написав волонтер під фотографіями.

Він зазначив, що такі самі наклейки та плакати з'явилися і біля інших посольств – Франції, США, Великобританії та інших.

"Окремі дипломати РФ розмістили на своїх службових автомобілях державний символ України – Тризуб. Кажуть, деякі з них навіть зробили тату з тризубом", - додав Мирослав Гай і запропонував перевірити цей факт особисто.

У Києві жорстко потролили російських дипломатів за Крим

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