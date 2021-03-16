У Києві затролили російських дипломатів за Крим: фото підірвали мережу
У Києві з'явилися плакати з тролінгом російських дипломатів. До річниці так званого кримського "референдуму" у столиці розвісили плакати з фотографіями російських дипломатів, на яких вони визнають, що Крим – це Україна.
Фото опублікував на своїй сторінці в Facebook відомий український волонтер Мирослав Гай.
Він повідомив, що на плакатах зображені співробітники російської дипмісії, які працюють в тому числі й на Головне управління Генштабу Росії та ФСБ.
"В ніч з 15 на 16 березня російські дипломати, а за сумісництвом кадрові співробітники ГУ ГШ ЗС і ФСБ РФ, в знак солідарності з українським народом з приводу злочинної анексії Криму наклеїли в місцях свого проживання і роботи (біля посольства РФ в Україні) відповідні наклейки", - написав волонтер під фотографіями.
Він зазначив, що такі самі наклейки та плакати з'явилися і біля інших посольств – Франції, США, Великобританії та інших.
"Окремі дипломати РФ розмістили на своїх службових автомобілях державний символ України – Тризуб. Кажуть, деякі з них навіть зробили тату з тризубом", - додав Мирослав Гай і запропонував перевірити цей факт особисто.
У Києві жорстко потролили російських дипломатів за Крим
Новина отримала масу захоплених коментарів від українців, і вони поділилися своїми враженнями.
- Мирослав, ця ранкова новина рівня "бог"
- Спочатку здалося, що я сплю. Переглянула, перечитала. Не віриться! Ви зробили мій день дивним!
- Аааа! Це круто!
- Круто! Слава Україні!
- Ти дивись, от молодці! Коли ж вони встигли
- Рівень тролінгу – "Сенсей"!
- Які чудові наклейки!
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 20-річний український блогер підірвав мережу відео про Крим.