В Киеве заработали рынки: где можно купить продукты

В Киеве заработали некоторые базары (фото: РБК-Украина)

В украинской столице заработали 10 продуктовых рынков

Карантин в Украине продолжается, его продлили до 22 мая, но несмотря на это Кабинет министров разрешил работу продуктовых рынков в Киеве. Открытие базаров разрешили с определенными санитарными условиями, которые будут препятствовать распространению коронавирусной инфекции.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил факт открытия базаров и сообщил, в каких именно торговых точках можно скупиться продуктами.

По его словам, сейчас покупки можно совершать на:

"Демеевском",

"Маяке".

"Печерском".

"Владимирском".

На рынке возле станции метро "Лесная".

На "Феофановском".

На "Одесском".

На рынке "Иллис".

На "Выгуровском".

"Бессарабском".

По словам Кличко, другие рынки в Киеве начнут свою работу, как только будут к этому готовы.

В Киеве заработали 10 рынков (Скриншот)

Кстати, В Украине в рамках ослабления карантина открыли 555 агропродовольственных рынков. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

За ненадлежащую подготовку к работе в условиях карантина 4 рынка закрыты по решению органов местной власти.

Как мы ранее писали, в Кабмине назвали условия запуска и работы транспорта после карантина.