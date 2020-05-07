В Киеве заработали рынки: где можно купить продукты

В украинской столице заработали 10 продуктовых рынков
Карантин в Украине продолжается, его продлили до 22 мая, но несмотря на это Кабинет министров разрешил работу продуктовых рынков в Киеве. Открытие базаров разрешили с определенными санитарными условиями, которые будут препятствовать распространению коронавирусной инфекции.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил факт открытия базаров и сообщил, в каких именно торговых точках можно скупиться продуктами.
По его словам, сейчас покупки можно совершать на:
По словам Кличко, другие рынки в Киеве начнут свою работу, как только будут к этому готовы.
В Киеве заработали 10 рынков (Скриншот)
Кстати, В Украине в рамках ослабления карантина открыли 555 агропродовольственных рынков. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
За ненадлежащую подготовку к работе в условиях карантина 4 рынка закрыты по решению органов местной власти.
Как мы ранее писали, в Кабмине назвали условия запуска и работы транспорта после карантина.