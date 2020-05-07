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В Киеве заработали рынки: где можно купить продукты

STYLERЖизнь    07.05.2020 - 15:01
В Киеве заработали рынки: где можно купить продукты
В Киеве заработали некоторые базары (фото: РБК-Украина)

В украинской столице заработали 10 продуктовых рынков

Карантин в Украине продолжается, его продлили до 22 мая, но несмотря на это Кабинет министров разрешил работу продуктовых рынков в Киеве. Открытие базаров разрешили с определенными санитарными условиями, которые будут препятствовать распространению коронавирусной инфекции.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил факт открытия базаров и сообщил, в каких именно торговых точках можно скупиться продуктами.

По его словам, сейчас покупки можно совершать на:

  • "Демеевском",
  • "Маяке".
  • "Печерском".
  • "Владимирском".
  • На рынке возле станции метро "Лесная".
  • На "Феофановском".
  • На "Одесском".
  • На рынке "Иллис".
  • На "Выгуровском".
  • "Бессарабском".

По словам Кличко, другие рынки в Киеве начнут свою работу, как только будут к этому готовы.

В Киеве заработали рынки: где можно купить продуктыВ Киеве заработали 10 рынков (Скриншот)

Кстати, В Украине в рамках ослабления карантина открыли 555 агропродовольственных рынков. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

За ненадлежащую подготовку к работе в условиях карантина 4 рынка закрыты по решению органов местной власти.

Как мы ранее писали, в Кабмине назвали условия запуска и работы транспорта после карантина.

В Украине уже открыли более 550 рынков Ослабление карантина в Киеве: в столице начали работать 10 рынков
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