ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві запрацювали ринки: де можна купити продукти

STYLERЖиття    07.05.2020 - 15:01
У Києві запрацювали ринки: де можна купити продукти
У Києві запрацювали деякі базари (фото: РБК-Україна)

В українській столиці запрацювали 10 продуктових ринків

Карантин в Україні триває, його продовжили до 22 травня, але незважаючи на це Кабінет міністрів дозволив роботу продуктових ринків в Києві. Відкриття базарів дозволили з певними санітарними умовами, які будуть перешкоджати поширенню коронавірусної інфекції.

Мер української столиці Віталій Кличко підтвердив факт відкриття базарів і повідомив, в яких саме торгових точках можна скупитися продуктами.

За його словами, зараз покупки можна здійснювати на:

  • "Деміївському",
  • "Маяку".
  • "Печерському".
  • "Володимирському".
  • На ринку біля станції метро "Лісова".
  • На "Феофановском".
  • На "Одеському".
  • На ринку "Ілліс".
  • На "Вигуровскому".
  • "Бессарабському".

За словами Кличка, інші ринки в Києві почнуть свою роботу, як тільки будуть до цього готові.

У Києві запрацювали ринки: де можна купити продукти

У Києві запрацювали ринки: де можна купити продуктиУ Києві запрацювали 10 ринків (Скріншот)

До речі, в Україні в рамках ослаблення карантину відкрили 555 агропродовольчих ринків. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

За неналежну підготовку до роботи в умовах карантину 4 ринки закриті за рішенням органів місцевої влади.

Як ми раніше писали, у Кабміні назвали умови запуску і роботи транспорту після карантину.

В Україні вже відкрили більше 550 ринків Ослаблення карантину у Києві: у столиці почали працювати 10 ринків
Новини України рынок
Lite
On Top