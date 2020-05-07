У Києві запрацювали ринки: де можна купити продукти

У Києві запрацювали деякі базари (фото: РБК-Україна)

В українській столиці запрацювали 10 продуктових ринків

Карантин в Україні триває, його продовжили до 22 травня, але незважаючи на це Кабінет міністрів дозволив роботу продуктових ринків в Києві. Відкриття базарів дозволили з певними санітарними умовами, які будуть перешкоджати поширенню коронавірусної інфекції.

Мер української столиці Віталій Кличко підтвердив факт відкриття базарів і повідомив, в яких саме торгових точках можна скупитися продуктами.

За його словами, зараз покупки можна здійснювати на:

"Деміївському",

"Маяку".

"Печерському".

"Володимирському".

На ринку біля станції метро "Лісова".

На "Феофановском".

На "Одеському".

На ринку "Ілліс".

На "Вигуровскому".

"Бессарабському".

За словами Кличка, інші ринки в Києві почнуть свою роботу, як тільки будуть до цього готові.

У Києві запрацювали 10 ринків (Скріншот)

До речі, в Україні в рамках ослаблення карантину відкрили 555 агропродовольчих ринків. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

За неналежну підготовку до роботи в умовах карантину 4 ринки закриті за рішенням органів місцевої влади.

Як ми раніше писали, у Кабміні назвали умови запуску і роботи транспорту після карантину.