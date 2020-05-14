ru
ua

В Киеве заработали продуктовые рынки: полный список торговых точек

Новости » Жизнь   

В Киеве начали свою работу 31 продуктовый рынок

В Киеве после первого этапа смягчения карантина заработали продуктовые рынки. Сейчас доступен 31 базар в столице. Об этом на брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко. После рынков должны открыть и другие сферы бизнеса.

"Киев начал ослабление ограничений. Вводим их постепенно, чтобы ситуация резко не ухудшилась, и чтобы весь карантин, который мы вовремя ввели, не оказался напрасным. Кроме непродовольственных магазинов, парикмахерских, летних площадок кафе и ресторанов и другого малого и среднего бизнеса, начали работать и стоматологические клиники. Также в Киеве на сегодня работает 31 продовольственный рынок", - сказал мэр.

Полный список работающих рынков в столице:

► В Украине впервые выздоровели от коронавируса больше людей, чем заразились► В Украине заработали 640 продуктовых рынков
  • Торговая площадка "Феофановский",
  • Рынок "Демеевский",
  • ТРК "Базар на Лесной",
  • Рыночный комплекс "Маяк",
  • КП "Владимирский рынок",
  • "Печерский рынок",
  • Рынок "Иллис",
  • КП "Бессарабский рынок",
  • Рынок "Левобережный",
  • Т/М "Дарница",
  • Рынок "Путь",
  • Рынок ЧП "Колибрис",
  • Рынок "Одесский",
  • "Рынок "Выгуровский",
  • Рынок "Нивки",
  • МЧП "Забота",
  • Рынок "Западный",
  • Рынок "Отрадненский",
  • Рынок "Лукьяновский",
  • ООО "Фермер - Торг Плюс",
  • Рынок "Полесье",
  • Рынок "Виноградарь",
  • ООО "Агрорынок",
  • Рынок "Днепр",
  • Рынок "Лесной",
  • ООО "Дарницкий рынок",
  • Рыночный комплекс "Соломенский",
  • КП "Житний рынок",
  • Рынок "Позняки".

Отметим, что после 22 мая правительство планирует разрешить работу спортклубов, откроются детские сады, запустится общественный транспорт.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали, когда и как запустят работу метро и общественного транспорта.