В Киеве заработали продуктовые рынки: полный список торговых точек

В Киеве после первого этапа смягчения карантина заработали продуктовые рынки. Сейчас доступен 31 базар в столице. Об этом на брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко. После рынков должны открыть и другие сферы бизнеса.

"Киев начал ослабление ограничений. Вводим их постепенно, чтобы ситуация резко не ухудшилась, и чтобы весь карантин, который мы вовремя ввели, не оказался напрасным. Кроме непродовольственных магазинов, парикмахерских, летних площадок кафе и ресторанов и другого малого и среднего бизнеса, начали работать и стоматологические клиники. Также в Киеве на сегодня работает 31 продовольственный рынок", - сказал мэр.

Полный список работающих рынков в столице:

Торговая площадка "Феофановский",

Рынок "Демеевский",

ТРК "Базар на Лесной",

Рыночный комплекс "Маяк",

КП "Владимирский рынок",

"Печерский рынок",

Рынок "Иллис",

КП "Бессарабский рынок",

Рынок "Левобережный",

Т/М "Дарница",

Рынок "Путь",

Рынок ЧП "Колибрис",

Рынок "Одесский",

"Рынок "Выгуровский",

Рынок "Нивки",

МЧП "Забота",

Рынок "Западный",

Рынок "Отрадненский",

Рынок "Лукьяновский",

ООО "Фермер - Торг Плюс",

Рынок "Полесье",

Рынок "Виноградарь",

ООО "Агрорынок",

Рынок "Днепр",

Рынок "Лесной",

ООО "Дарницкий рынок",

Рыночный комплекс "Соломенский",

КП "Житний рынок",

Рынок "Позняки".

Отметим, что после 22 мая правительство планирует разрешить работу спортклубов, откроются детские сады, запустится общественный транспорт.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали, когда и как запустят работу метро и общественного транспорта.