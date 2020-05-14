У Києві запрацювали продуктові ринки: повний список торгових точок

У Києві після першого етапу пом'якшення карантину заробили продуктові ринки. Зараз доступний 31 базар у столиці. Про це на брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко. Після ринків повинні відкрити й інші сфери бізнесу.

"Київ почав ослаблення обмежень. Вводимо їх поступово, щоб ситуація різко не погіршилася, і щоб весь карантин, який ми вчасно ввели, не виявився марним. Крім непродовольчих магазинів, перукарень, літніх майданчиків кафе і ресторанів і іншого малого та середнього бізнесу, почали працювати і стоматологічні клініки. Також у Києві на сьогодні працює 31 продовольчий ринок", - сказав мер.

Повний список працюючих ринків у столиці:

Торговельна площадка "Феофанівський",

Ринок "Деміївський",

ТРК "Базар на Лісовій",

Ринковий комплекс "Маяк",

КП "Володимирський ринок",

"Печерський ринок",

Ринок "Ілліс",

КП "Бессарабський ринок",

Ринок "Лівобережний",

Т/М "Дарниця",

Ринок "Шлях",

Ринок ПП "Колібріс",

Ринок "Одеський",

"Ринок "Вигурівський",

Ринок "Нивки",

МПП "Турбота",

Ринок "Західний",

Ринок "Отрадненський",

Ринок "Лук'янівський",

ТОВ "Фермер - Торг Плюс",

Ринок "Полісся",

Ринок "Виноградар",

ТОВ "Агроринок",

Ринок "Дніпро",

Ринок "Лісовий",

ТОВ "Дарницький ринок",

Ринковий комплекс "Солом'янський",

КП "Житній ринок",

Ринок "Позняки"

Зазначимо, що після 22 травня уряд планує дозволити роботу спортклубів, відкриються дитячі садки, запуститься громадський транспорт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ розповіли, коли і як запустять роботу метро та громадського транспорту.