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У Києві запрацювали продуктові ринки: повний список торгових точок

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У Києві почав свою роботу 31 продуктовий ринок

У Києві після першого етапу пом'якшення карантину заробили продуктові ринки. Зараз доступний 31 базар у столиці. Про це на брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко. Після ринків повинні відкрити й інші сфери бізнесу.

"Київ почав ослаблення обмежень. Вводимо їх поступово, щоб ситуація різко не погіршилася, і щоб весь карантин, який ми вчасно ввели, не виявився марним. Крім непродовольчих магазинів, перукарень, літніх майданчиків кафе і ресторанів і іншого малого та середнього бізнесу, почали працювати і стоматологічні клініки. Також у Києві на сьогодні працює 31 продовольчий ринок", - сказав мер.

Повний список працюючих ринків у столиці:

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  • Торговельна площадка "Феофанівський",
  • Ринок "Деміївський",
  • ТРК "Базар на Лісовій",
  • Ринковий комплекс "Маяк",
  • КП "Володимирський ринок",
  • "Печерський ринок",
  • Ринок "Ілліс",
  • КП "Бессарабський ринок",
  • Ринок "Лівобережний",
  • Т/М "Дарниця",
  • Ринок "Шлях",
  • Ринок ПП "Колібріс",
  • Ринок "Одеський",
  • "Ринок "Вигурівський",
  • Ринок "Нивки",
  • МПП "Турбота",
  • Ринок "Західний",
  • Ринок "Отрадненський",
  • Ринок "Лук'янівський",
  • ТОВ "Фермер - Торг Плюс",
  • Ринок "Полісся",
  • Ринок "Виноградар",
  • ТОВ "Агроринок",
  • Ринок "Дніпро",
  • Ринок "Лісовий",
  • ТОВ "Дарницький ринок",
  • Ринковий комплекс "Солом'янський",
  • КП "Житній ринок",
  • Ринок "Позняки"

Зазначимо, що після 22 травня уряд планує дозволити роботу спортклубів, відкриються дитячі садки, запуститься громадський транспорт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ розповіли, коли і як запустять роботу метро та громадського транспорту.