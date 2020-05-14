У Києві запрацювали продуктові ринки: повний список торгових точок

У Києві почав свою роботу 31 продуктовий ринок
У Києві після першого етапу пом'якшення карантину заробили продуктові ринки. Зараз доступний 31 базар у столиці. Про це на брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко. Після ринків повинні відкрити й інші сфери бізнесу.
"Київ почав ослаблення обмежень. Вводимо їх поступово, щоб ситуація різко не погіршилася, і щоб весь карантин, який ми вчасно ввели, не виявився марним. Крім непродовольчих магазинів, перукарень, літніх майданчиків кафе і ресторанів і іншого малого та середнього бізнесу, почали працювати і стоматологічні клініки. Також у Києві на сьогодні працює 31 продовольчий ринок", - сказав мер.
Повний список працюючих ринків у столиці:
Зазначимо, що після 22 травня уряд планує дозволити роботу спортклубів, відкриються дитячі садки, запуститься громадський транспорт.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ розповіли, коли і як запустять роботу метро та громадського транспорту.