В Киеве заработал транспорт: куда едут пассажиры и что изменилось за время карантина

Транспорт в Киеве уже развозит горожан в разные уголки столицы. 23 мая с 12:00 проезд был разрешен без спецпропусков, хотя даже сегодня далеко не все водители об этом знают.

Киевлян перевозят в новых условиях и наверняка интересно узнать, куда едут люди и какие изменения произошли за время карантина. Более подробно рассказали корреспонденты издания "Сегодня".

"Наш начальник утром сказал, что вроде бы ограничения пока остаются в силе, поэтому пускать буду только по пропуску", - прокомментировал кондуктор автобуса №118.

Однако есть и другая категория водителей. Им на пропуск безразлично. Главное, чтобы в масках. "Два месяца просидели без работы, а сегодня у нас и пассажиров репетиция нормальной жизни. Пускать буду только тех, кто в масках. Не хочется, чтобы за такое нарушение оштрафовали", - сказал водитель маршрутки.

По словам маршрутчиков, далеко не все жители Киева знают, что транспорт ходит, поэтому пассажиров не очень много. За 7 минут погрузки и в одну, и во вторую маршрутку зашло не более, чем по 10 человек.

Кроме того, из-за карантина возникла проблема. Оказывается, многие из водителей уже не планируют возвращаться на маршруты, поскольку во время ограничений они нашли другую работу.

В трамваях на левом берегу пассажиров было побольше. Проезд все еще остается прежним. Пассажиры расплачиваются и едут по своим делам. "Рядом с моим домом нет крупного магазина, где цены, все-таки, ниже. Планирую закупить продуктов на неделю, нести в руках полную сумку тяжело, поэтому и еду в крупный маркет, чтобы и назад на трамвае вернуться", - рассказал один из пенсионеров.

Напомним, столица Украины давно готовилась возобновить перевозки в общественном транспорте в обычном режиме. После 22 мая пассажиры, водители и кондукторы должны быть в защитных масках, контролировать соблюдение противоэпидемических мер будет полиция и муниципальная стража.

Вместе с тем, Киев не планирует повышать стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте.