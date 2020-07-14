В Киеве на заправке не помогли мужчине, которому внезапно стало плохо: детали скандала

В Киеве у мужчины чуть не случился инсульт, когда он ехал в машине по Бориспольской трассе. Внезапно мужчина почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Потом он понял, что если ему станет еще хуже, в машине его могут попросту не найти. Тогда он зашел на заправку SOCAR и попросил присесть на стуле. Сотрудники попросили мужчину выйти из помещения и ждать медиков на улице. Отметим, что температура воздуха вне помещения была +32 градуса.

Все подробности этой истории описал на своей странице в Facebook сын мужчины Илья Борисов.

"Зайдя, сразу же сказал работникам что у него что-то похожее на инсульт, попросил стул, на что услышал "все стулья на улице, выходите с заправки и сидите там". Мой отец 30 минут ждал скорую сидя на бровке под магазином в +32 и никто даже стакан воды не вынес, врачи констатировали прединсультное состояние, но слава Богу, все обошлось", - сообщил Илья.

По словам сына мужчины, его отец прилично одет и приехал на машине, хотя это не должно иметь значения, когда речь идет о помощи человеку.

Позже в комментариях Илья Борисов указал, что его отцу намного лучше и он поправляется.

Отметим, что руководство SOCAR прокомментировало инцидент в комментариях.

"Мы провели внутреннее расследование. Согласно записям видеокамеры, некоторые моменты выглядели иначе. Кассир действительно предложил отдохнуть на летней площадке под зонтом, а не в торговом зале, после того, как ваш отец сказал, что "неважно себя чувствует". Так как он остался в помещении, ходил, разговаривал по телефону – сотрудникам было сложно догадаться, что к Гостю необходимо проявить больше внимания. О том, что ожидает "скорую помощь" он не сообщил. Машина скорой помощи припарковалась в слепой зоне для персонала, вероятно, поэтому на ее приезд не отреагировали. Но в данном вопросе мы разбираемся с персоналом дополнительно", - написали в комментарии SOCAR.

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