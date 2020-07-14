У Києві на заправці не допомогли чоловікові, якому раптово стало погано: деталі скандалу

У Києві у чоловіка ледь не стався інсульт, коли він їхав в машині по Бориспільській трасі. Раптово чоловік відчув себе погано і викликав швидку допомогу. Потім він зрозумів, що якщо йому стане ще гірше, в машині його можуть просто не знайти. Тоді він зайшов на заправку SOCAR і попросив сісти на стільці. Співробітники попросили чоловіка вийти з приміщення і чекати медиків на вулиці. Зазначимо, що температура повітря поза приміщенням була +32 градуси.

Всі подробиці цієї історії описав на своїй сторінці в Facebook син чоловіка Борисов Ілля.

"Зайшовши, відразу ж сказав працівникам що у нього щось схоже на інсульт, попросив стілець, на що почув "всі стільці на вулиці, виходьте з заправки і сидіть там". Мій батько 30 хвилин чекав швидку сидячи на брівці під магазином в +32 і ніхто навіть склянку води не виніс, лікарі констатували предінсультний стан, але слава Богу, все обійшлося", - повідомив Ілля.

За словами сина чоловіка, його батько пристойно одягнений і приїхав на машині, хоча це не повинно мати значення, коли мова йде про допомогу людині.

Пізніше в коментарях Ілля Борисов зазначив, що його батькові набагато краще і він одужує.

Зазначимо, що керівництво SOCAR прокоментувало інцидент в коментарях.

"Ми провели внутрішнє розслідування. Згідно із записами відеокамери, деякі моменти виглядали інакше. Касир дійсно запропонував відпочити на літньому майданчику під парасолькою, а не в торговому залі, після того, як ваш батько сказав, що погано себе почуває". Через те, що він залишився в приміщенні, ходив, розмовляв по телефону – співробітникам було складно здогадатися, що до Гостя необхідно проявити більше уваги. Про те, що чекає на "швидку допомогу" він не повідомив. Машина швидкої допомоги припаркувалася в сліпій зоні для персоналу, ймовірно, тому на її приїзд не відреагували. Але в даному питанні ми розбираємося з персоналом додатково", - написали у коментарі SOCAR.

Як ми раніше писали, під Києвом забили до смерті молодого хлопця, з'ясувалися жахливі подробиці.